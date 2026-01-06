中日は6日、メジャー通算164本塁打を記録するミゲル・サノー内野手（32）を獲得したことを発表した。背番号は「23」に決まった。ドミニカ共和国出身の同内野手は15年にツインズでメジャーデビュー。右の大砲として長打力を発揮し、19年に34本塁打、21年にも30本塁打を記録した。膝の故障などもあり、昨季はエンゼルスで28試合の出場にとどまり、今季はメジャー、マイナーともに試合出場はなし。今オフは母国ウインターリーグに