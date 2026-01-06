きょうの県内は、すべての観測地点で最低気温が氷点下の冬日を観測するなど厳しい寒さとなりました。県内は午前中を中心に平野部でも雪が降ったところがありました。寒さも厳しく、県内10の観測地点すべてで最低気温が氷点下の冬日になったほか、上市町東種では氷点下4.7度を観測し、県内でこの冬一番の冷え込みとなりました。日中も気温は上がらず、最高気温は富山市で5.1度、高岡市伏木で4度ちょうどでした。県警察本部のまとめ