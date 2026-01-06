富山市山田地域では春を一足早く感じられる冬に咲くサクラ「啓翁桜」の出荷が始まっています。薄いピンク色の可憐な花。富山市山田地域の特産、「啓翁桜」です。けさは雪景色が広がる中、作業場では出荷に向けてつぼみが膨らんだ枝を整え箱詰めする作業を行っていました。啓翁桜は毎年12月に収穫し、およそ40度の湯につけたうえ温室に入れることで春が来たと思わせてこの時期に花を咲かせています。今年は夏の猛暑と雨不足の影響で