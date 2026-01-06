愛知県豊川市のアパートで6日未明、首にケガをした男女2人が見つかり、死亡しました。警察は殺人事件として調べています。警察によりますと、豊川市御油町のアパートで6日午前0時過ぎ、女性の声で「助けて」と警察に通報がありました。警察官が駆け付けたところ、アパート2階の一室で、30代位の女性が首から血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。女性は首に切り傷な