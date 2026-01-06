午前10時18分頃に起きた最大震度5強の地震で、東海三県でも震度2を観測しました。津波の心配はありません。 【写真を見る】【地震情報】鳥取･島根で震度5強 震源は島根県東部 マグニチュード6.2 東海三県でも震度2を観測 午前10時18分頃に発生した島根県東部を震源とするマグニチュード6.2の地震で、鳥取や島根で震度5強を観測しました。 東海三県では、名古屋市中川区や港区、愛知県稲沢市、愛西市、岐阜県大垣市