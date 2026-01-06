ÂçÀç»Ô¤Ç¿·½Õ¹±Îã¤Î½ñ¤­½é¤áÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ìÊ¸»ú¤Ò¤ÈÊ¸»ú¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÉ®¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£½ñ¤­½é¤áÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀç»ÔÆâ¤Ë½»¤à¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç78¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ØÆÃÁª¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ìÊ¸»ú¤Ò¤ÈÊ¸»ú¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÉ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤Ê¤¬¤é½ñÆ»¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£ºîÉÊ¤Ï9Æü¶âÍËÆü¤Î¸á¸å¤«¤é16Æü¤Þ¤ÇÂçÀç»Ô¤ÎÂç¶Ê¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£