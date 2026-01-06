Y's（ワイズ）が、写真家 Max Vadukul による2026年春夏コレクションの最新フォトシリーズ「TOKYO: HELD MOVEMENT」を公開しました。Courtesy of Yohji Yamamoto 舞台となったのは東京のストリート。Y’sの精神を象徴するように、人と都市、身体と服の関係性が、ヴァドゥクルならではの視点で切り取られています。Courtesy of Yohji Yamamoto代表的なモノクロームのフレームの中で、Y’sの服は街の喧騒に埋もれることなく、内側に