6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤íÄ»¼è¸©À¾Éô¤äÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¸©Æâ¤Ç¤â¡¢¼þÆî»Ô¤ä»³¸ý»Ô¤Ê¤É¤Ç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤íÅçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ä»¼è¸©À¾Éô¤ÈÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«²¬»³¸©¤ä¹­Åç¸©¡¢¹áÀî¸©¡¢°¦É²¸©¤Ç¤â¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¼þÆî»Ô¡¢»³¸ý»Ô¡¢´ä¹ñ»Ô¡¢Ìø°æ»Ô¡¢¼þËÉÂçÅçÄ®¡¢Ê¿À¸Ä®¡¢Çë»Ô¤Ç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¡¢¤Þ¤¿¡¢ËÉÉÜ»Ô¤ä²¼¾¾»Ô¡¢²¼´Ø»Ô¤Ê¤É