守備の名手で知られる坂本が苦手な打者について語った(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnextBSフジの特番「JEMTCスペシャル実況解説野球旅〜プロ野球88年世代旅！第3弾〜」が新年1月4日に放送された。同番組は1988年世代のプロ野球選手が集結し、旅をしながら様々な話題を語り合うことで、普段なかなか見えない「素顔」が感じられると人気を博しているシリーズ、今回が第3弾となった。今年から日本球界に復帰する楽天・前田健太