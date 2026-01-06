µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Ä»¼è¸©¤ÈÅçº¬¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Öº£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤òÈ¼¤¦ÃÏ¿Ì¤¬Â³È¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢ÆÃ¤Ëº£¸å2¡Á3Æü´Ö¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤ÈÆ±¤¸ºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤òÈ¼¤¦