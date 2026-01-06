タレントの指原莉乃（33）が5日、TBS「今夜は5人で占います」（後11・56）に出演。2026年の運勢を占われた。この番組は、西洋占星術、タロット、手相、四柱推命などジャンルの異なる5人の占い師がゲストを一斉に占う占いショー。5人の占い師が順に指原の今年の運勢を発表すると、5人のうち3人が結婚について言及する結果となった。風水を扱うお笑い芸人で占い師のLove Me Doは、今年を結婚するのに凄くいい年だとして27年2月