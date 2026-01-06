愛知県名古屋市で障がい者支援事業を展開する、元・特別支援学校教師の竹内亜沙美さん。放課後等デイサービスに始まり、ショートステイ、飲食店など「障がい者の社会進出における課題」に向き合いながら、事業を拡大し続ける竹内さんの思いをうかがいました。（全2回中の2回） 【写真】生徒たちの笑顔が眩しい！就労準備に特化した放課後等デイサービスの様子（9枚目/全11枚） 中高生のうちに「働く力」を身に