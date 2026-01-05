ダイヤモンド・ザイでは、年末恒例の読者アンケートを実施！ 2025年の投資について、さまざまな角度から調査を行っている。ここではアンケートの一部を抜粋し、「読者が2026年に注目する投資テーマ」や「読者の2026年の投資戦略」を紹介！ 2026年の投資の計画を立てる際に参考にしてほしい！（ザイ・ウェブ会員を対象にWebアンケート（2025年11月13日〜25日）を実施。回答人数346人）（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・