配信時代でもテレビの影響力は健在。ドラマ枠が拡大し邦画も盛り上がった2025年を振り返り、ドラマウォッチャーの2人が次代のスターを予想します。テレビの影響力は根強く健在。様々なフィールドで実力をつけ、王道へ進出！ドラマ枠は増え続け、邦画が元気だった2025年。ドラマウォッチャーの西森路代さん、小林久乃さんがドラマの潮流を読み解き、次なるスターを予想！「ここ数年、子役の活躍ぶりが顕著です。芸能活動と学生生活