»ñÎÁ 6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Åçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿åÅçÎ×³¤Å´Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸áÁ°10»þ20Ê¬¤ËÁ´¶è´Ö¡ÊÁÒÉß»Ô±Ø～»°É©¼«¹©Á°±Ø¡Ë¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°11»þ15Ê¬¤´¤í¤Ë°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡¢±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºÇÂç50Ê¬¤Û¤É¤ÎÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îó¼Ö¤äÀßÈ÷¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£