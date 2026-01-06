【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、ベネズエラの政権移行に向けた選挙の実施には「時間がかかる」と述べた。政権移行までとする米国による「運営」が長期化する可能性がある。ベネズエラの石油インフラを再建する取り組みに投資する企業に対し、米政府が助成金を支給する考えも示した。NBCテレビのインタビューで語った。トランプ氏は、選挙を来月実施することは「できない」と述べ「まず国を立て直さないといけない。