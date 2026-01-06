Ä¹²¬»Ô¤Ç6Æü¡¢11³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1¼¼¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï1¿Í¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹²¬»ÔÄ¹Ä®¤Î11³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È6Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤«¤é¡Ö²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ±ì¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¸µ¤Ï10³¬¤Î1¼¼¤Ç¾ÃËÉ¼Ö10Âæ¤¬½ÐÆ°¡£²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï°ì¿Í¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ