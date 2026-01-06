エアプサンのBX3795便が4日午前、200人余りの旅客を乗せて韓国・釜山（プサン）を飛び立ち、中国福建省アモイ市にあるアモイ高崎国際空港に到着した。これにより、アモイ初の釜山へ直行する国際線が開通した。この路線は同空港で今年初めて開通した国際線でもある。今回開通したアモイ-釜山間の直行便は、韓国の旅行会社が扱う観光チャーター便で、1月4日から3月1日までの間、週4便が運航する予定だ。アモイ出入境・国境検査総所高