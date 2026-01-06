レクサス新型「IS」まもなく発売！2025年9月9日、レクサスはコンパクトFRセダン「IS」の新型モデルを世界初公開しました。2026年初頭以降、各市場で順次発売される予定ですが、新型ISはどのような進化を遂げるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが新型「FRスポーツセダン」です！（30枚以上）初代ISは1998年に登場。当時、日本国内ではトヨタブランドから「アルテッツァ」、海外ではレクサスブランドからISとして販