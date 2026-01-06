あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第191回】一年の計は元旦にありと言いますが、今年は得意とする馬券を作りたいです。最優先は馬の能力ですが、私が狙いたいのはそれ以外のファクターです。地方競馬ではパドックを見て元気な馬を選ぶのがいいと聞きました。それは短距離が多い