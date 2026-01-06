日夜サッカー情報を発信している『Final Score Football』が１月４日、史上最高のアジア人選手トップ10を発表した。１位に輝いたのは、アジア人初のプレミアリーグ得点王の実績を持つソン・フンミン。２位がかつてブンデスリーガで活躍したチャ・ボムグンのため、韓国勢がワンツーフィニッシュとなった。そして３位に日本の英雄、中田英寿が入った。 日本勢は他にも本田圭佑が６位、香川真司が７位、長友佑都が９位に名