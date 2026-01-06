米国のベネズエラ攻撃について、高市早苗首相は5日の年頭会見で直接的な評価を避けた。一連の軍事行動は国際法違反との指摘が上がる中、「法の支配」を唱えてきた日本の従前の姿勢と矛盾しかねない。それでも“沈黙”を守る背景には、台湾有事を巡り対立を深める中国に対し、頼みの綱であるトランプ米大統領との信頼関係を維持したい首相の思いがにじむ。「わが国は自由、民主主義、法の支配といった基本的価値や原則を尊重し