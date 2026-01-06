サッカー界に驚きのニュースがもたらされた。レアル・マドリーのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールにプレミアリーグ参戦の可能性があるという。ヴィニシウスは、2018年の夏に母国のフラメンゴからマドリーへ加入して以来、絶対的な主力として活躍してきた。だが、シャビ・アロンソ監督が就任した今季は状況が一変。途中交代やベンチスタートが増え、昨年10月のバルセロナ戦では72分に交代を命じられると不満を露わに