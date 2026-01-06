札幌・東警察署は2026年1月5日、銃刀法違反の疑いで札幌市東区の無職の女（72）を現行犯逮捕しました。女は1月5日午後10時半ごろ、札幌市東区の栄西交番内で、正当な理由がないにもかかわらず、刃体の長さ6センチを超える包丁と、刃体の長さ8センチを超える果物ナイフを所持した疑いが持たれています。警察によりますと、女は1人で交番を訪れ、対応した警察官が女の手提げバッグの中から包丁と果物ナイフを見つけたということです