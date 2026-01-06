プロ野球・中日は6日、ミゲル・サノー選手を獲得したことを発表しました。サノー選手は32歳ドミニカ共和国出身の内野手。2015年にツインズでメジャーデビューすると、初年度から80試合に出場し、18本塁打、52打点、打率.269を記録。8年所属したツインズからエンゼルスに移籍しました。9シーズンで722試合に出場。164本塁打、424打点、打率.233、OPS.802となっています。愛称は“ゴリラ”。背番号は「23」となっています。サノー選