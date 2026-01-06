モデルの長谷川理恵（52）が、女性の胸のコンプレックスに寄り添うブランド「via Bella」の新作コレクションのミューズに起用された。乳がん手術後の悩みや、胸の大きさ・形・左右差といった多様な悩みに向き合う同ブランドの理念と、長谷川が歩んできた人生観が重なり合い、今回の起用に至った。【写真】美スタイル！52歳・長谷川理恵オフショットも公開「via Bella」は、「Love Yourself, Free Your Soul」をテーマに、す