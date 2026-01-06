鳥取で長周期地震動「階級４」を観測 大阪、四国、九州でも「階級1」 島根県東部を震源地とする午前10時18分ごろの地震で、長周期地震動の階級4が鳥取県境港市東本町で観測されました。大阪、徳島、高知、福岡でも長周期地震動の階級1が観測されています。 島根県東部を震源地とする午前10時18分ごろの地震では、最大震度5強を観測しました。震源の深さは11km、地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されています。