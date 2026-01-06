今日6日10時18分頃に発生した島根県東部を震源とする最大震度5強の地震では鳥取県西部で「長周期地震動」で最大となる階級4を観測しました。「長周期地震動」とは、大きな地震で生じる、周期(揺れが1往復するのにかかる時間)が長い大きな揺れのことをいい、階級1から4まであります。鳥取県西部で「長周期地震動」階級4今日6日10時18分頃に発生した島根県東部を震源とする最大震度5強の地震では鳥取県西部で「長周期地震動」階級4を