アジア株上海株10年ぶり高値、国家隊やDeepSeek強気論文米利下げ期待で香港株反発 東京時間11:09現在 香港ハンセン指数 26685.93（+338.69+1.29%） 中国上海総合指数 4051.64（+28.22+0.70%） 台湾加権指数 30207.83（+102.79+0.34%） 韓国総合株価指数 4447.97（-9.55-0.21%） 豪ＡＳＸ２００指数 8697.60（-31.03-0.36%） アジア株は高安まちまち。 韓国株は反落、前日に史上