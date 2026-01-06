JR西日本によりますと、島根県を震源とする地震が発生したため、次の特急やくも号に遅れが出ています。 【岡山⇒出雲市方面】・やくも３号（出雲市行き）遅れ・やくも５号（出雲市行き）遅れ・やくも７号（出雲市行き）遅れ 【出雲市⇒岡山方面】・やくも１０号（岡山行き）遅れ・やくも１２号（岡山行き）遅れ  （午前11時20分現在）