µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï6Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µþÅÔ¤Ïºòµ¨J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â½ç°Ì¤Î3°Ì¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¥ç¥¦¡¦¥­¥¸¥§´ÆÆÄÂÎÀ©6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòµ¨¤ËÉüµ¢²ÃÆþ¤·¤¿MF±üÀî²íÌé¤¬29ÈÖ¤«¤é7ÈÖ¤ËÊÑ¹¹¡£Æ±ÈÖ¹æ¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä(¥É¥¤¥Ä)¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤¿MFÀîºêñ¥ÂÀ¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿·ÀïÎÏ¤Ç¤ÏMFÊ¿²¬ÂçÍÛ(¢«¾ÅÆî)¤¬16ÈÖ¡¢FW