横浜FCは6日、FW森海渡(25)がジェフユナイテッド千葉への期限付き移籍から復帰することを発表した。森は昨年6月に千葉へ期限付き移籍。J2リーグ戦12試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW森海渡(もり・かいと)■生年月日2000年6月7日(25歳)■出身地千葉県■身長/体重185cm/80kg■経歴六実SC-柏U-12-柏U-15-柏U-18-筑波大-柏-徳島-柏-横浜FC-千葉■Jリーグ出場歴J1リーグ:17試合4得点J2リーグ:52試合1