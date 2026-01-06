µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï6Æü¡¢DFÈÓÅÄÎ¦ÅÍ(20)¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÎý½¬»²²Ã¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈÓÅÄ¤Ï2024Ç¯¤ËµþÅÔU-18¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯8·î¤ËÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£µþÅÔ¤ËÉüµ¢¤·¤¿2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£