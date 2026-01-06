メディカルドック監修医が鉄分を過剰摂取すると現れる症状などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「鉄分が多い飲み物」はご存じですか？不足すると現れる症状も管理栄養士が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：中岡 紀恵（管理栄養士） 短大卒業後、20年以上経って栄養士の職に就く。給食受託会社に勤務しながら管理栄養士の資格を取得。栄養指導に