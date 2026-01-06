国際卓球連盟（ITTF）は5日、2026年第2週の世界ランキングを発表した。 ■トップ20に日本勢3選手がランクイン 男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位、18歳・松島輝空（木下グループ）が8位と2選手がトップ10をキープ。続いて戸上隼輔（井村屋グループ）は19位、宇田幸矢（協和キリン）は25位、篠塚大登（愛知工業大）は28位と、計5選手がトップ30に入った。さらに田中佑汰（金沢