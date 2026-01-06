西武からポスティングシステムでアストロズに移籍した今井達也投手が5日（日本時間6日）、本拠地ダイキン・パークで入団会見に臨んだ。新しい背番号は「45」に決まった。先発ローテーションを担う即戦力として期待がかかる中、MLB公式サイトも27歳の日本人右腕獲得のニュースに大きな関心を示している。 ■ド軍が日本人トリオ獲得で世界一に 2023年から3年連続で2桁勝利を挙げるなど、西武のエー