6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 92922 -32.0 46270 ２. 日経Ｄインバ 12554 -44.15422 ３. 純金信託9491 -24.4 21290 ４. 楽天Ｗブル9034 6.2 54910