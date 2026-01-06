6Æü¸áÁ°11»þ29Ê¬¤´¤í¡¢Ä»¼è¸©¡¢Åçº¬¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½10km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï3.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÄ»¼èÆîÉôÄ®¤ÈÆüÆîÄ®¡¢Åçº¬¸©¤Î°ÂÍè»Ô¤Ç¤¹¡£¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û¢£¿ÌÅÙ1¢¢Ä»¼è¸©Ä»¼èÆîÉôÄ®ÆüÆîÄ®¢¢Åçº¬¸©°ÂÍè»Ô