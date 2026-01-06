¹â»ÔÁíÍý¡§6Æü10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Åçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢Ä»¼è¸©¶­¹Á»Ô¡¢ÆüÌîÄ®¡¢¹¾ÉÜÄ®¡¢Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¡¢°ÂÍè»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤Î¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¡¢Ä¾¤Á¤Ë¡¢´±Å¡´íµ¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë´±Å¡Ï¢Íí¼¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢Èï³²¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¿ÍÅª¡¦ÊªÅªÈï³²¤Ï³ÎÇ§Ãæ¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤­Â³¤­¡¢ÂÐ±þ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â