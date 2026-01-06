元阪神で23年に脳腫瘍で亡くなった横田慎太郎さん（享年28）の生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督秋山純）は、5日までに累計動員100万人、興行収入14億円を超えるなど大ヒット中だ。横田さんが19年9月26日の引退試合で見せた「奇跡のバックホーム」。その試合で最終回に登板しウイニングボールを横田さんに手渡したのが高野圭佑氏だ。高野氏は横田さんの生き様、映画に感銘を受け今回、自費で学生たちに映画鑑賞の機