志田未来が主演を務めるTBS火曜ドラマ『未来のムスコ』が、1月13日後10：00からスタートする。同作の主題歌が、秦基博の書き下ろし新曲「ポケットに魔法を入れて」に決定したことが明らかになった。秦がTBSの連続ドラマで主題歌を担当するのは今回が初となり、デビュー20周年イヤーの幕開けを飾る楽曲となる。【写真】第1話場面カットを先行公開！原作は、阿相クミコと黒麦はぢめによる人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない