歌舞伎俳優の中村隼人（32）が5日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。映画「国宝」の大ヒットによる劇場の変化を語った。隼人は「如実に出ているのは、東京以外の例えば福岡だったり京都だったりというところのお客様の客層が」と客層の変化に言及。これまでの客層について「4割くらいがお着物、6割くらいが洋服だった」とした上で、「洋服の方が増えた」と明かした。さらに、「海外の方