社会人野球の日本新薬は６日、２０２６年度の新体制を発表した。硬式野球部のホームページに「２０２６年度新体制のお知らせ」としてメンバー表を添付。「さらに強いチームとなるため、新体制のもと、厳しい練習をスタートしております。新チームに対しても温かいご声援、何卒よろしくお願い申し上げます」と記した。新監督に松下知行氏（５０）、ヘッドコーチに木下俊雄氏（４７）が就任。コーチには元阪神投手の橋本健太郎