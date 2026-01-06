米スポーツサイト「アスレチック」は５日（日本時間６日）、岡本和真内野手（２９）と４年総額６０００万ドル（約９４億円）で契約したブルージェイズが「物語を変えるオフシーズンを構築している」と伝えた。２０２３年以降、ドジャースの大谷翔平投手（３１）、佐々木朗希投手（２４）、メッツのフアン・ソト外野手（２７）の争奪戦に敗れ、「花嫁の付添人」と揶揄されたブルージェイズだが、今オフは完全に主役。「わずか数