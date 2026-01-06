2026年の年頭にあたり、リコージャパン 代表取締役 社長執行役員 笠井徹氏は年頭所感として、以下を発表した。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。平素は弊社の商品・サービスをご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。昨年は生成AIの本格的な業務活用が進み、企業のDXは新たなフェーズに入りました。一方で、サイバーセキュリティリスクの高まりや人材不足、円安・資源価格の変動など、経営環境は引き続き厳しさを増しています。