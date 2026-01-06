静岡県の掛川簡裁は６日までに、新東名高速道路で大型トレーラーに追突し同乗者を骨折させたとして、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪に問われた女優・広末涼子（４５）に、罰金７０万円の略式命令を出した。広末側は略式起訴時に「命令が出たら速やかに従う予定」とコメントしていた。罰金の納付状況は不明。起訴状によると、広末は昨年４月７日午後６時４５分ごろ、静岡県掛川市の新東名高速道路で、時速約１８５キロで