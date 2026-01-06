秦 基博が、メジャーデビュー20周年イヤーの始まりに新曲「ポケットに魔法を⼊れて」を2026年1⽉20⽇に配信リリースすることを発表した。新曲「ポケットに魔法を⼊れて」は、2026年1⽉13⽇の23時から放送開始のTBS系 ⽕曜ドラマ『未来のムスコ』主題歌に決定している。秦 基博がTBS連続ドラマの主題歌を務めるのは今回が初となる。秦 基博が原作と脚本を読んだ上で書き下ろした「ポケッ