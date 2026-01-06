ファッション誌「ＣａｎＣａｍ」専属モデルなどで活躍し、２児の母でもあるモデルの西山茉希が、仲睦まじい親子ショットを披露した。西山は５日、インスタグラムを更新。「毎日の抱っこが当たり前だった日々を通り過ぎて、無くなる景色の一つが"抱っこ"だとＳＮＳで見かけたので、久しぶりに試してみました」とつづり、西山と子どもたちが笑顔でハグする様子などを多数公開した。また、西山は「＃１６０センチと１４３センチ