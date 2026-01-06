京都がトップチーム編成を発表J1の京都サンガF.C.は1月6日、2026シーズンのトップチーム編成が決定したと発表した。京都は昨季、シーズン終盤まで優勝争いを繰り広げ、一時は首位に浮上した。最終的には3位フィニッシュとなったが、充実なシーズンを送った。者貴裁監督6年目となる今季は、MF齊藤未月やMFジョアン・ペドロが完全移籍へと切り替わりで加入。さらに湘南ベルマーレからMF平岡大陽やアゼルバイジャンのトゥ