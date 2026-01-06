2026年1月6日 、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2パーク合計の累計入園者数が9億人となりました。これは、1983年4月15日に東京ディズニーランドが開園してから42年266日目での到達となります！ 東京ディズニーランド／東京ディズニーシー「累計9億人のゲストをお迎え」 2パーク合計の累計入園者数が9億人を達成した東京ディズニーランドと東京ディズニーシー。1983年4月15日に東京ディズニーラン